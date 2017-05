Al menos 19 muertos y 50 heridos en explosión durante concierto de Ariana Grande en Manchester

Varias personas murieron y otras resultaron heridas este lunes por la noche al término de un concierto de la estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena de esta ciudad británica, debido supuestamente a una explosión, informó la policía.

“Los servicios de emergencia están respondiendo a versiones de una explosión en el Manchester Arena. Hay un número de muertos confirmados y otros heridos”, informó la policía en un comunicado.

“Tan pronto como sea posible se compartirán detalles del centro de víctimas en el Manchester Arena. Por favor, manténganse alejados de la zona“, añadió la policía.

Un equipo de artificieros inspeccionaba el pabellón.

La artista estadounidense tiene una gran acogida entre los adolescentes, y el público que asistió al concierto, a juzgar por los primeros testimonios, no superaba, en su mayoría, los 20 años.

Poco antes de las 23H00 locales, empezaron a circular en las redes sociales noticias de dos explosiones en el pabellón británico, al término del concierto de la estadounidense, con testigos hablando también de disparos.

A falta de la reacción de la primera ministra Theresa May, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, lamentó “el terrible incidente en Mánchester”.

“Mis pensamientos están con todos los afectados y con nuestros eficientes servicios de emergencia”, escribió Corbyn en la red social Twitter.

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 22 de mayo de 2017