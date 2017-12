Al menos dos muertos por disparos en campus de Universidad Penn State Beaver en Pensilvania

Al menos dos personas murieron después de que fueran reportados disparos en un comedor del campus de la Universidad Penn State Beaver en Pensilvania, según medios locales.

La Policía de Pensilvania investiga el hecho como un asesinato y posterior suicidio.​ Desde la cuenta oficial de Penn State Beaver informan que no existe amenaza en el momento.

01PSU AlertBR: Campus has been closed for until further notice.

01PSU AlertBR: Incident on campus. Police on scene. No threat at this time. Please avoid Student Union Bldg and Food Services area.

