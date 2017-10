Alerta de tiroteo en el campus de la Universidad del Sur en California

Tiroteo / Foto AFP

La Policía del Estado de California responidó este lunes a una alerta por posible tiroteo en el campus de la Universidad del Sur de California.

En concreto, se habla de posibles tiros en el campus principal de la universidad. Aunque la información aún no ha sido confirmada, las autoridades piden a los estudiantes que no salgan a la calle. De momento, no se informa de posibles víctimas.

Police Activity at 610 Childs way JFF on UPC Campus. Please avoid area, Shelter in place threat or danger to the US https://t.co/uJmsuufIgf — USC (@USC) 2 de octubre de 2017

#LAPD responding to reports of a shooting on the @USC Campus. No confirmation at this point. Search in progress. More info as available — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 de octubre de 2017

Noticia en Desarrollo…