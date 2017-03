Almagro pide unidad de los países americanos para dar un ultimátum a Maduro

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió la unidad de los países americanos para dar un ultimátum al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que si no convoca a elecciones generales en un mes, se le suspenderá de la organización.

“Si Venezuela no vuelve al camino democrático en un mes, debería ser suspendida de la OEA, como establece el Artículo 21 (de la Carta Democrática Interamericana)”, escribe Almagro en un artículo de opinión publicado hoy por el diario The New York Times.

“No podemos seguir mirando hacia otro lado. Los países miembros de la OEA deben reafirmar su compromiso con la democracia”, agrega.

El llamado de Almagro llega un día después de que 14 países americanos exigieran a Maduro en una declaración conjunta un calendario electoral y la liberación de los “presos políticos”.

El documento, que no sé sabe aún si será sometido a votación en la OEA, indica que antes de la suspensión, que es “el último recurso”, deben “agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”.

No obstante, no ponen la fecha de un mes, como sí hace Almagro, ni hablan de anticipar las elecciones generales previstas para 2018, sino que piden que se “establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”.

En su artículo de hoy, Almagro indica que el Gobierno venezolano suspendió en octubre el referendo revocatorio contra Maduro que promovía la oposición y también las elecciones regionales de 2016, “anulando los derechos electorales de sus ciudadanos en una violación de su Constitución”.

El excanciller uruguayo (2010-2015), que lidera la OEA desde mayo de 2015, vuelve a denunciar en el texto que Venezuela es una “dictadura” como las que “han plagado” los países latinoamericanos y caribeños a través de la historia.

“Por eso, el 14 de marzo pedí elecciones justas y libres como la manera de evitar la suspensión de Venezuela de la OEA, siguiendo lo que marca la Carta Democrática Interamericana. Y urjo a los miembros de la OEA a que se unan a mí”, pide.

Los 14 países de la declaración publicada ayer prometen evaluar “con detenimiento” el informe de Almagro, en el que pedía aplicar la Carta Democrática para suspender a Venezuela si no convoca elecciones en 30 días, y lo analizarán “con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización”.

El documento lo firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, y Uruguay.

Estos países son del llamado “grupo de los 15”, como se les conoce ya en los pasillos de la OEA, cuyo liderazgo se atribuye a México y al que también pertenece Belice pero que no se suma en esta ocasión por neutralidad al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

Estos países quieren convocar una sesión del Consejo Permanente sobre Venezuela la semana que viene, pero todavía no han dado este paso de manera oficial, y tampoco han decidido aún si someterán o no su declaración conjunta a votación en ese foro, según las mismas fuentes.

