Aparece colombiana afectada en Dominica tras paso del huracán María

Foto cortesía: Martha Claudia Lozano

La colombiana Ana María Lozano, que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 18 de septiembre en la Isla de Dominica tras el paso del Huracán María, se comunicó con su familia en Bogotá para informarle que se encuentra bien de salud luego de la emergencia.

Así lo confirmó a RCN Radio Martha Claudia Lozano, madre de esta colombiana quien aseguró que su hija la llamó a través de un teléfono satelital y le indicó que se encuentra en un refugio adecuado en un hotel de la misma isla con otras personas que resultaron damnificadas.

La joven colombiana, quien es diseñadora gráfica, publicó el pasado 18 de septiembre a través de su cuenta de Instagram unas fotografías y un corto video en relación con la tormenta que azotaba la isla.

“Ana María llamó al teléfono de mi mamá y me la pasó y le pregunte hija dónde está y ella me respondió: Aquí en la isla pero estoy bien tranquilas no me pasó nada, perdí la ropa, tengo el computador que era lo que más le importaba a ella, los perritos y yá”, dijo Marta Lozano.

La colombiana había viajado hace seis meses desde Buenos Aires, Argentina, donde residía hacía cinco años a Dominica, con el fin de asumir la administración de un hotel Boutiue conocido como Roots Jungle Retreat, ubicado en el norte de la isla.

“Llamó de un teléfono satelital, gracias a Dios, está bien, está tranquila y está esperando haber que va a pasar con ellos, porque todavía no han llegado ayudas (…) ella está en un hotel que queda a diez minutos del aeropuerto de la isla (…) lo que pasa es que esta muy tapada la carretera”, indicó Martha Lozano.

“En este momento mi hija esta con Flor (amiga de Argentina), con dos personas de Dominica , dos ingleses y unos empleados del hotel donde les prestan refugio”, agregó.

La isla Dominica fue golpeada el 18 de septiembre cuando el huracán María estaba categoría cinco, en el máximo de su potencia