Asesor del Papa dice que todos los días mueren 16 mil niños por causas que pudieron evitarse

Bernardo Kliksberg / Foto RCN Radio

“Ayer murieron 16 mil niños en el mundo por causas que pudieron evitarse. Esta cifra se repite, lamentablemente, todos los días”, así empezó la conversación con el argentino Bernardo Kliksberg, doctorado en Ciencias Económicas y asesor de múltiples entidades, entre ellas la ONU y del Papa Francisco.

Kliksberg llegó a Bogotá a dictar una conferencia sobre pobreza y equidad frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Séptimo Congreso de la Red Colombia que une a decenas de empresarios del país.

El “profesor Kliksberg”, como le llaman muchos, dijo que hace poco fue a visitar al Papa. “Está lleno de fuerza. Bergoglio dice que es una de las épocas más felices de su vida porque a pesar de sus años y de duro trabajo como Papa, siente que puede ayudar a mucha gente”.

Antes de su charla conversó con RCN Radio sobre las contradicciones del mundo y sostuvo que aunque hay grandes avances científicos y tecnológicos, al ser humano, paradójicamente, le ha quedado grande erradicar la pobreza y la desigualdad.

¿Por qué el mundo no avanza en erradicar la pobreza?

Bernardo Kliksberg: La pobreza es derrotable, no es una maldición bíblica o inevitable. Ejemplos concretos, los países nórdicos tienen cero pobreza. Allí no existe la pobreza. Otro ejemplo es Uruguay que ha bajado considerablemente la pobreza.

Hay un dato clave. Un poco más del 20% de la población que estaba en la pobreza salió de la pobreza, pero las actuales políticas económicas internacionales ponen en riesgo a esa población que puede volver a esas condiciones.

¿Por qué los países nórdicos no tienen pobreza?

BK: Finlandia tiene la mejor educación del mundo. Este país ha invertido sistemáticamente y en proporciones importantes en educación y al mismo tiempo en salud pública.

Además de tener una excelente educación gratuita están en primera línea en tecnología. Ellos le apostaron a la gente. Esa es la diferencia, apostar al desarrollo de la gente, al capital humano, a las relaciones de las personas no a lo material.

¿Cómo percibe el desarrollo en América Latina?

BK: Por eso el tema de las empresas es crucial. Hay que reducir la desigualdad en América Latina, hay acuerdos generales pero deben existir acuerdos de responsabilidad social de todos los sectores y ahí juega un papel importante la empresa.

La empresa privada es más que una empresa en el siglo XXI porque tiene la tarea de empujar la educación y la salud pública.

Ya no hay más lugar para el discurso. Hay que hacer propuestas concretas. El sufrimiento sigue. En este momento mueren cerca de 20 millones de personas en el cuerno de África por hambre en un mundo que produce la suficiente comida.

Además mueren 16 mil niños y niñas cada día. Algo no cierra y estamos en un círculo vicioso. No hay una política pública inteligente en el mundo. Esto que ocurre con los niños es una masacre diaria.

Tres son las razones de muerte en los niños, evitables, lamentablemente:

*El hambre (800 millones de personas, la mayoría niños, no se alimentan bien)

*Falta de agua potable (700 millones de personas en el mundo consumen agua envenenada)

*No tienen baños (2.400 millones de personas en el mundo no tienen un sanitario)