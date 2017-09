Así fue la explosión en depósito militar que llevó al desalojo de 30 mil personas en Ucrania

Unas 30.000 personas fueron evacuadas hoy de varios pueblos situados en la región de Vinnytsia, al noroeste de Ucrania, debido a un incendio que afectó a uno de los mayores depósitos de municiones del país, según informaron medios locales.

El fuego, que comenzó en la noche del martes en la ciudad de Kalinivka por motivos que aún se desconocen, originó una serie de explosiones que han causado la pérdida de más del 10 % del arsenal militar allí almacenado, declaró el Estado Mayor.

One of the biggest Ukrainian ammunition dump(180,000 tones)has recently exploded nearby. Pray for Vinnytsia🙏🏻https://t.co/rrGvmrP83y pic.twitter.com/PXN8afdJeJ

— Darya Korchun (@DashaKorchun) 26 de septiembre de 2017