El atacante de republicanos: “Trump ha destrozado nuestra democracia. Es hora de destruirlo”

James T. Hodgkinson. / Foto: Usa Today

James T. Hodgkinson, el hombre de 66 años que abrió fuego contra legisladores republicanos que practicaban para un partido de béisbol el miércoles, era ferviente admirador del senador izquierdista Bernie Sanders y desdeñaba al presidente Donald Trump.

No había mostrado signos previos de extremismo violento y su ataque sorprendió a la gente que lo conocía como “Hodges”, un popular y “distendido” obrero en su ciudad natal, Belleville, Illinois.

Pero también era “algo tosco”, según un conocido, y la prensa local informó que tuvo una serie de enfrentamientos con la policía local, incluso por agredir a amigos de su hija en un incidente de 2006.

Los medios de comunicación estadounidenses identificaron a Hodgkinson -quien murió tras un tiroteo con la policía en el suburbio de Alexandria, en Washington- como el hombre armado detrás del ataque que dejó cinco heridos, entre ellos Steve Scalise, jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes.

Rechoncho, de pelo grisáceo y una cuidada barba candado, Hodgkinson era un ferviente partidario de Sanders, el héroe de izquierda que casi derrotó a Hillary Clinton el año pasado en una dura pelea por la nominación demócrata a la Casa Blanca.

En su página de Facebook, etiquetó a Clinton como una “republicana light” y firmó peticiones del grupo liberal Change.org atacando a Trump.

Hizo campaña para aumentar impuestos sobre los ricos, autodenominándose un socialista democrático. Y en abril, a través de Twitter, instó a los demócratas en el Congreso a luchar contra el candidato conservador de Trump, Neil Gorsuch a la Corte Suprema.

Sanders dijo en un comunicado que Hodgkins “aparentemente” trabajó como voluntario para su campaña presidencial el año pasado. “Estoy asqueado por este acto despreciable”, añadió el senador. “La violencia de cualquier tipo es inaceptable en nuestra sociedad, y condeno esta acción en los términos más enérgicos posibles”.

Un trabajador “distendido”

La ciudad natal de Hodgkinson, Belleville, es un antiguo centro industrial poblado en gran parte por inmigrantes alemanes.

Hodgkinson asistió a la Universidad Southern Illinois y hasta finales del año pasado trabajó para JTH Inspections, indica su página de Facebook.

“Era un tipo muy agradable. Distendido, algo tosco. Era un trabajador”, lo definió Matthew Jett, quien trabaja en un café de Belleville que Hodgkinson frecuentaba. “Nunca habló de política con nosotros”, dijo Jett. “Era muy popular por aquí, la gente lo conocía. Estoy sorprendido como cualquiera”.

Pero era un fuerte partidario de la política progresista.

Su hermano Michael Hodgkinson dijo a The New York Times que estaba enfocado en la política pero que llevaba una vida normal. “Sé que no estaba contento con cómo iban las cosas, los resultados de la elección y eso“, afirmó.

La página de Facebook de Hodgkinson estaba coronada con una foto de Sanders. Sus mensajes eran principalmente respaldos a peticiones anti-Clinton y anti-Trump, y reposteos de comentarios con orientación similar.

En marzo, apoyó una petición del grupo activista Change.org calificando a Trump como un “traidor” que “ha destruido nuestra democracia”. “Es hora de destruir a Trump & Co.”, decía el posteo.

Su esposa contó a ABC News que había estado viviendo en Alexandria, Virginia, la ubicación del tiroteo, durante los últimos dos meses, pero no explicó por qué.

En 2006 fue esposado y acusado después de un incidente en el que golpeó a uno de los amigos de su hija y amenazó a otro con una escopeta. Los cargos fueron abandonados.

Por: AFP