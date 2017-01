Autoridades no descartan que ataque en Fort Lauderdale sea ataque terrorista

An aerial view taken on April 20, 2016 shows the Fort Lauderdale-Hollywood airport in Florida. A gunman opened fire Friday at Fort Lauderdale-Hollywood airport in Florida, killing at least one person and injuring nine before being taken into custody, US media reported.Television footage showed passengers running to safety, and others gathered on the tarmac as NBC reported, citing Broward County officials, that one person had been killed. / AFP PHOTO / Daniel SLIM

Las autoridades federales de Estados Unidos señalaron hoy que “no se ha descartado” que el ataque en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida (EE.UU.), tenga motivaciones terroristas. En una rueda de prensa ofrecida la noche de este viernes en el aeropuerto, en donde hoy se registró un tiroteo en el que murieron cinco personas, George Piro, de la oficina del FBI en Miami, señaló que no se ha descartado que el incidente constituya un ataque terrorista y mantienen abiertas todas las posibilidades. El agente agregó que las autoridades se hallan revisando el historial militar del atacante, identificado en la conferencia de prensa como Esteban Santiago, y quien se espera haga su primera aparición en una corte del condado Broward el próximo lunes. Piro agregó que Santiago, un exmilitar que estuvo destacado en Irak, utilizó una pistola semiautomática durante el tiroteo, tras el cual se entregó a las autoridades sin oponer resistencia. Por: EFE