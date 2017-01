Autoridades de Panamá aprobaron casa por cárcel a Noriega

Former Panamenian dictator Manuel Noriega gestures upon arrival at the Renacer prison, 25 km south east of Panama City, on December 11, 2011. Panamanian former dictator, Manuel Noriega, 77, after more than two decades in prisons in the United States and France, returned home Sunday where he will continue to be incarcerated. AFP PHOTO/ Rodrigo ARANGUA / AFP PHOTO / RODRIGO ARANGUA

Las autoridades de Panamá autorizaron una medida de casa por cárcel al exdictador Manuel Antonio Noriega, preso en una cárcel panameña desde diciembre de 2011, que se hará efectivo antes de que sea operado de un tumor cerebral, dijo a Efe su abogado, Ezra Ángel. La medida de “depósito domiciliario” fue aprobada por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que así lo recomendarán los médicos, señaló Ángel, que indicó que se hará efectiva una vez se haya definido la fecha de la intervención quirúrgica, lo que puede ocurrir “a corto plazo”. El octogenario exdictador iba a ser operado en julio pasado del tumor cerebral benigno, pero la intervención fue suspendida debido a que la defensa argumentó que no se había cumplido un protocolo preoperatorio ni se había establecido un postoperatorio adecuado a las condiciones del paciente, que padece una serie de complicaciones de salud asociadas a su avanzada edad. A Noriega, recluido en la cárcel El Renacer, ubicada en las afueras de la capital panameña, hay que “estabilizarlo para poder agendarle la fecha” de la intervención, explicó este lunes su abogado. Los médicos y los magistrados del Supremo “van a fijar un termino previo” a la operación, considerada de alto riesgo dada la edad del paciente, “para que vaya al depósito domiciliario”, añadió. El Ministerio de Gobierno, encargado del sistema penitenciario, aclaró este lunes en un comunicado “no ha recibido de la CSJ notificación de fallo o decisión en relación con un posible depósito domiciliario del ex general Manuel Antonio Noriega”. La CSJ había ordenado en septiembre pasado a la dirección de El Renacer que coordinara con el Hospital Santo Tomás (público) “lo necesario para el ingreso” y con la Policía Nacional “para el traslado y custodia” del anciano general en el hospital capitalino. El Supremo indicó entonces que “a pesar de que la defensa” de Noriega “solicitó (…) la detención domiciliaria, este Tribunal consideró recluirlo a un centro hospitalario, a fin de garantizar sus cuidados especiales por su estado de salud, sin descuidar la vigilancia y la protección necesaria”. Una vez que Noriega “sea operado y se recupere según los médicos tratantes, este debe reingresar” a la cárcel, dijo en octubre pasado el Segundo Tribunal de Justicia de la CSJ. El médico personal del exgeneral, Eduardo Reyes, ha dicho que se le debe conceder a su paciente un “depósito domiciliario” antes de ir al quirófano, porque “no es un caso sencillo”. Noriega presenta un cuadro de salud complicado, con enfermedades propias de un hombre de avanzada edad que incluyen problemas urológicos y neurológicos derivados de un accidente cerebro vascular, y cada dos meses es sometido a chequeos médicos. La salud del exdictador es la base de los varios pedidos de la defensa para que Noriega salga de El Renacer y cumpla en su casa las condenas a 60 años, por casos que van desde asesinato hasta delitos ambientales, impuestos por la Justicia de Panamá. Noriega, que gobernó de facto entre 1983 y 1989, llegó a Panamá en diciembre de 2011 tras cumplir 21 años de cárcel en Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Un informe del Instituto de Medicina Legal reveló a finales de mayo pasado que Noriega no está capacitado para continuar con el juicio que se le sigue por la muerte en la década de 1970 del sindicalista Heliodoro Portugal entre otras causas, por el deterioro neurológico que padece debido al tumor cerebral benigno. Con EFE