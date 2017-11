Foto tomada de AFP



Sobre las 10 de la mañana de este sábado comenzaron las marchas a nivel mundial en conmemoración del Día Internacional de la no violencia contra la mujer.

Tras el anuncio de la ONU de que América Latina es la región más violenta del mundo, varios países como Honduras, Costa Rica, Uruguay y México convocaron a las personas para que durante los eventos programados, se pronuncien y denuncien los delitos de los que han sido víctimas.

En Costa Rica cientos de personas ya salen a las calles de San José, capital de este país, para manifestar su repudio a la violencia hacia las mujeres. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, organizador de la manifestación,en lo que va de año se han cometido 25 femicidios, uno menos que en el 2016.

En Argentina desde el colectivo #NiUnaMenos convocan a marchas en San Martín y Garibaldi de ciudad luego de conocerse que en Buenos Aires, la capital de este país, en el que en lo que va de año ya han muerto 254 mujeres víctimas de este tipo de agresiones.

Por esto, varias organizaciones feministas se concentrarán hoy también frente al Congreso argentino para protestar contra la violencia machista y exigir al poder político que avance en las normativas que protegen a las mujeres.

En Uruguay, cada 14 minutos se recibe una denuncia por violencia de por esto se realizará un encuentro en Montevideo y se extenderá hasta hoy sábado en las horas de la noche.

Europa también se han unido a esta causa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró la igualdad entre mujeres y hombres “gran causa” de su mandato y pidió un minuto de silencio en homenaje a las 123 mujeres que murieron a manos de sus parejas o exparejas en 2016.

Así mismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), pidió no solo no violentar a las mujeres sino combatir la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y menores de edad porque en la mayoría de casos no castiga al victimario como debe ser.