Caricaturista causa polémica por imagen de Trump decapitando Estatua de la Libertad

Foto Twitter: @edelstudio

Edel Rodríguez es el creador de la caricatura que ilustró la portada del semanario alemán Der Spiegel y que causó polémica al mostrar a Trump con la cabeza de la estatua de la Libertad en una mano y en la otra un cuchillo ensangrentado.

La imagen se ha vuelto viral en las redes sociales, pero Edel, un cubano que llegó a Estados Unidos en 1980 como refugiado, no se imaginaba que su obra iba a tener un impacto de ese nivel.

Según el caricaturista, el mensaje que quiere mostrar es cómo el presidente norteamericano está decapitando la democracia en el país.

“Hace dos años comencé a criticar a Isis, y a los terroristas haciendo dibujos de ellos mismos decapitándose, entonces ahora cuando entró Trump como presidente y que no quería musulmanes en el país entonces me entró la idea de combinar los dibujos que he hecho en el pasado con la historia actual”, dijo Edel.

Frente a su obra, ha recibido tanto comentarios positivos como negativos, y algunos hasta lo han tildado de comunista, pero él dice que no tiene ninguna filiación política.

“Yo preferíría no tener que dibujar un personaje como él, pero lo hago porque lo tengo que hacer, no por gusto. No soy un caricaturista de temas políticos”, afirmó Rodríguez.

Como refugiado cubano además dijo que respalda el que se reestablezcan las relaciones entre la isla y Norteamérica, pues esta es la única manera de cambiar el sistema.