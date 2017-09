Caucus antinarcóticos del Congreso pide que ayuda para Colombia se limite a interdicción y erradicación

A National Police airplane fumigates an "amapola" plantation in a mountainous zone of Huila, southeast of Bogota, Colombia, 04 February 2000. Heroin is extracted from the amapola plant. Un avion de la Policia Nacional fumiga una plantacion de amapola en una zona montanosa de Huila, al suroeste de Bogota, el 04 de Febrero de 2000. Colombia es el principal abastecedor de cocaina del mercado de Estados Unidos y la produccion de heroina, que se extrae de la amapola, se ha incrementado notablemente los dos ultimos anos. AFP PHOTO / Javier Casella-POLICIA NACIONAL / AFP PHOTO / JAVIER CASELLA

El Caucus para el control internacional del Congreso en EE.UU. expresó fuertes reparos este martes, al trabajo de Colombia en la lucha contra las drogas. La senadora Dianne Feinstein, vicepresidenta del Caucus, dijo que “las estrategias implementadas hasta hoy para reducir la producción y la demanda de cocaína en Estados Unidos está fracasando”. La senadora dijo que se debe enfocar la ayuda de los Estados unidos a Colombia en interdicción y erradicación por considerar que son actividades prácticas y sostenibles. La senadora que hace parte del Comité de Apropiaciones dijo que ella no votará a favor de recursos destinados a tareas diferentes a la interdicción y la erradicación. En este momento en el Comité de Apropiaciones del Senado tiene una propuesta para Colombia de 391 millones de dólares en asistencia para el año 2018 en la que se incluye expresamente recursos para la implementación de los acuerdo de paz. Estos son los recursos que la senadora Feinstein dice que no apoyaría y que prefiere sean reorientados a tareas directas de lucha contra las drogas. En la audiencia la senadora Feinstein le preguntó al saliente subsecretario de estado para asuntos de drogas, William Brownfield si Colombia era un país serio en la cooperación con los Estados Unidos en asuntos de narcotráfico, a lo que Brownfield respondió que las autoridades de policía y ejército hacen una gran labor, pero que efectivamente durante el proceso de negociación con las Farc el gobierno redujo las tareas de erradicación en áreas controlados por las Farc y la guerrilla impulsó a los campesinos a sembrar coca. Brownfield y Feinsten consideran que las Farc no están realmente comprometidas en salir del negocio de narcotráfico. “No existe ningún otro ser humano en ese salon más escéptico que yo sobre las Farc, no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que la solución este problema es buscar sacar a las Farc de tener cualquier involucramiento con el narcotráfico”, le dijo Brownfield a la senadora. En la audiencia también participaron otras agencias involucradas en la lucha contra las Drogas como la DEA, La Guardia Costera de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa. El Caucus dice que el impacto del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia ya se está viviendo en las calles de los Estados Unidos en donde en el año 2015 las muertes por sobredosis de coca aumentaron en un 50 por ciento. Por: RCN Radio