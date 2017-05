Celac confirma reunión para este martes sobre Venezuela

Plantón en Venezuela / Foto AFP

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) realizará una reunión extraordinaria este martes en San Salvador para analizar el apoyo a un diálogo interno en Venezuela, confirmó el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.

El ministro manifestó que por “motivos de agenda” algunos cancilleres le expresaron que no podrán asistir, pero enviarán a sus representantes, mientras que otras naciones que no tienen embajada en El Salvador no están considerando participar.

En ese sentido, el canciller anticipó la posibilidad que el único tema de la reunión, que es la búsqueda de un diálogo en Venezuela, “no se agote” en la cita del martes y se pueda continuar en la reunión ordinaria de la Celac prevista para la segunda quincena de mayo en República Dominicana.

“Es evidente que si no están todos los países, no puede haber una declaración de consenso”, explicó.

En tanto, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, expresó su confianza que en el cónclave de Celac se deje en manos de los venezolanos la solución a sus problemas.

“Nosotros tenemos la confianza y tenemos la seguridad, que en esa reunión vamos a encontrar caminos para que Venezuela pueda seguir construyendo su desarrollo; para que Venezuela pueda tomar su decisión a partir del pueblo venezolano”, dijo el mandatario en un discurso ante miles de trabajadores en el acto de la plaza El Salvador del Mundo.

La reunión de San Salvador fue convocada a petición de Venezuela para analizar la situación en ese país.

En la Celac, indicó Martínez, todos los cancilleres tienen la voluntad de contribuir a “resolver” la situación que afronta Venezuela por la falta de un diálogo entre el gobierno y la oposición.

“Estamos claros que no puede ser un diálogo en abstracto, sino que tiene que ser un diálogo con resultados”, comentó.

Insistió Martínez que “tiene que haber un diálogo como mecanismos de salida en Venezuela, ni el gobierno puede excluir a la oposición, ni la oposición puede excluir al gobierno, esa es nuestra posición y vamos a seguir trabajando porque se produzcan resultados en ese diálogo”.

AFP