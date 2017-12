Chef Mario Batali se aleja de su imperio gastronómico tras denuncias de acoso

Mario Batali. / Foto: AFP

El célebre chef Mario Batali, que impulsó una notable mejora de la cocina italiana en Estados Unidos y es dueño de un exitoso imperio gastronómico, se apartó de su empresa y su programa televisivo a raíz de denuncias de abuso sexual.

El expansivo chef de cola de caballo pelirroja, conocido por sus legendarios Crocs naranjas y su amor por las Vespas, informó en un comunicado que se apartará por un tiempo indeterminado del grupo que posee junto a su socio de larga data Joe Bastianich, con quien es dueño de 26 restaurantes, informó el sitio web Eater, que publicó las denuncias de cuatro mujeres.

El canal televisivo ABC, donde Batali, de 57 años, es co-anfitrión del programa “The Chew” desde 2011, informó asimismo que apartó al chef de la emisión mientras investiga qué sucedió.

“Hemos pedido a Mario Batali que se aleje de ‘The Chew’ mientras revisamos las denuncias que recientemente nos han llegado. ABC se toma asuntos como éste muy en serio ya que estamos comprometidos con un ambiente laboral seguro”, dijo el canal en una declaración.

Batali, uno de los dueños de la gigantesca tienda Eataly en Chelsea y autor de más de una decena de libros de cocina italiana, sostuvo que aunque no conoce a las cuatro mujeres que le denunciaron, reconoce la conducta que describen.

“Pido disculpas a las personas que he tratado mal y herido. A pesar de que las identidades de la mayoría de las personas mencionadas en estas historias no me ha sido revelada, gran parte de la conducta descrita coincide de hecho con maneras en las que he actuado”, dijo el chef en un comunicado.

“Ese comportamiento estuvo mal y no hay excusas”, añadió.

Tres de estas mujeres trabajaron en sus resturantes en algún momento. Una de ellas dice que durante un periodo de dos años, Batali la agarraba de atrás y la apretaba contra su cuerpo. Otra dice que le tocaba de manera inapropiada y que una vez la forzó a sentarse a horcajadas en él. Otra dice que le tocó los senos en una fiesta.

Según Eater, el chef fue amonestado formalmente por primera vez por conducta inapropiada en octubre, cuando una empleada de Batali & Bastianich Hospitality Group hizo una queja formal y Batali tuvo que someterse a una formación.

El valor del grupo, controlado por varios accionistas privados, es estimado en unos 250 millones de dólares. B&B no contestó al pedido para comentar la información.

Desde las denuncias de agresión sexual contra el mogul de Hollywood Harvey Weinstein, decenas de personalidades del mundo del entretenimiento, la moda, la música, los medios, la política y la gastronomía han sido acusados públicamente de acoso, agresión sexual o violación.

Por: AFP