China y Europa, preocupadas antes del anuncio de Trump sobre acuerdo climático

China y la Unión Europea defendieron con vigor el Acuerdo de París sobre el clima, horas antes de que el presidente estadounidense Donald Trump comunique si mantendrá o no a su país en el pacto.

Medios estadounidenses anuncian que Trump retirará probablemente a Estados Unidos del acuerdo firmado en diciembre de 2015 para limitar el calentamiento global.

“China seguirá implementando las promesas que hizo durante el Acuerdo de París”, prometió el primer ministro chino Li Keqiang en Berlín, tras un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel.

“Pero, por supuesto, esperamos contar con la cooperación de los demás”, añadió, aludiendo a las amenazas de Trump sobre su posible renuncia al acuerdo.

Pekín fue, junto con la administración estadounidense presidida entonces por Barack Obama, uno de los principales artífices del acuerdo histórico en el que 196 países se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Merkel, que no habló de Trump –cuya decisión se espera en torno a las 3 de la tarde– se “alegró de que China respete sus compromisos sobre el acuerdo climático”.

Aunque nunca pronunciaron su nombre, ambos dirigentes hicieron claras alusiones a la postura del presidente estadounidense, días después de que la canciller criticara con dureza a Washington.

“Ambos somos partidarios del libre comercio y de un orden mundial basado en reglas”, dijo Merkel, mostrando su oposición al proteccionismo y unilateralismo que defiende Trump desde su elección.

Los responsables de la UE adoptaron, por su parte, un tono menos diplomático con el presidente estadounidense.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó a Trump a permanecer en el Acuerdo de París. “Por favor, no cambie el clima (político) para peor”, tuiteó.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, consideró inaceptable una posible retirada de Washington.

“Soy partidario de la relación trasatlántica, pero si el presidente estadounidense anuncia en las próximas horas que quiere salir del Acuerdo de París, el deber de Europa será decirle: eso no está bien así”, declaró el miércoles en Alemania.

“Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de París el jueves a las 15:00 En la rosaleda de la Casa Blanca. ¡DEVOLVER SU GRANDEZA A AMÉRICA!”, tuiteó el miércoles Trump, retomando el lema de su campaña.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de junio de 2017