Ciudadano cuenta cómo vivió Japón el pánico por misil norcoreano

Ken Arakaki, un ciudadano japonés de origen peruano que vive desde hace varios años en Japón, narró su experiencia en medio de la tensión que se vivió por el lanzamiento de un misil de Corea del Norte que sobrevoló por ese país. (Lea también: EE.UU. maneja todas las opciones tras misil lanzado por Corea del Norte)

Para Ken aunque este episodio sí genera alarma, los ciudadanos japoneses actúan con cautela gracias a las indicaciones que han recibido cuando se presentan estos casos.

En entrevista con RCN Radio desde Tokio señaló que “los japonenes ya están acostumbrados cuando ocurre esto, la población japonesa se asusta cuando suenan las sirenas, sin embargo, la gente va a trabajar y no hay mucho odio ni rabia, después que pasó el proyectil la población japonesa está más refrescada”.

Dice que el gobierno de este país se ha encargado de enseñarle a sus habitantes la manera de actuar ante casos como este, incluso “hemos recibido unos papeles donde están las indicaciones, la mayoría de los japoneses viven confiados del aliado que es Estados Unidos, el japonés vive tranquilamente, no habla mucho de este asunto, cuando oyes alarmas de terremoto, no salen despavoridos, siempre conservando la calma, todo es normal, todo tranquilo”.

Las instrucciones de seguridad incluyen medidas como evitar salir a la calle, tener suficiente alimentación para varios días y evitar abrir las ventanas, algo que según él, en la cultura oriental ya es normal.

“Tenemos catálogos sobre qué hacer en caso del lanzamiento de un misil, nos aconsejan quedarnos en la casa en caso de lanzamiento de misil, apagar la luz y cerrar ventanas”, sostiene Arakaki.

Y mientras esperan que las autoridades actúen en este caso, explica que en Japón prefieren que los funcionarios públicos no hablen mucho, ya que por lo general no siempre están de acuerdo con sus discursos, “más de la mitad de la población japonesa no está de acuerdo con que el primer ministro hable“, puntualizó Ken Arakaki.