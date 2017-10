Comunidad internacional no reconoce declaratoria de independencia de Cataluña en España

Desde la convocatoria del referéndum de autodeterminación en Cataluña celebrado el 1 de octubre en esta región del noreste de España, las instituciones y líderes europeos han mostrado su apoyo al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy y hoy varios han reaccionado a la declatatoria de independencia rechazando la medida.

Estados Unidos considera que Cataluña es una “parte integral de España” y respalda las medidas de Madrid para mantener al país “fuerte y unido”, dijo el Departamento de Estado después de que los legisladores catalanes votaran declarar la independencia.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la declaración de independencia de Cataluña no cambia nada y que España se mantiene como el “único interlocutor” de la Unión Europea.

“Para la UE, nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor”, tuiteó Tusk, después de que el parlamento catalán declarara la independencia de esta región del resto de España.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.

— Donald Tusk (@eucopresident) 27 de octubre de 2017