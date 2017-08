Crece el desencanto entre Donald Trump y los empresarios en EE.UU.

La luna de miel entre Donald Trump y el mundo empresarial se interrumpió tras la reacción considerada inadecuada del presidente estadounidense a la violencia en Charlottesville, lo que incitó a grandes empresarios a abandonar los consejos asesores del mandatario.

La elección hace nueve meses de un empresario al frente de la Casa Blanca suscitó el entusiasmo de numerosos ejecutivos, pero cuando Trump puso al mismo nivel a militantes de extrema derecha y contra-manifestantes en los enfrentamientos que causaron la muerte de una mujer el sábado en Virginia, algunos de ellos le dieron la espalda.

El presidente ejecutivo del gigante farmacéutico Merck, Kenneth Frazier, inició la rebelión dando un portazo el lunes en el Consejo de industria estadounidense.

Fue seguido rápidamente por Kevin Plank, presidente de la marca de artículos deportivos de moda Under Armour, y por Brian Krzanich, presidente del gigante de los chips informáticos Intel.

Scott Paul, presidente de la Alianza para la industria estadounidense, siguió sus pasos este martes explicando simplemente en Twitter que: “Es lo que hay que hacer”.

I’m resigning from the Manufacturing Jobs Initiative because it’s the right thing for me to do.

— Scott Paul (@ScottPaulAAM) 15 de agosto de 2017