Cuatro desaparecidos y cuatro heridos tras incendio en depósito en Lima

incendio Foto: Archivo

Cuatro personas desparecidas y cuatro bomberos heridos fueron reportados la noche del jueves tras un voraz incendio que consumía por más de doce horas un antiguo edificio en el centro de Lima, utilizado como depósito de artículos de ferretería, según reportes oficiales.

El fuego, que no daba tregua, inició al promediar el mediodía del jueves en la capital peruana y se extendía la madrugada del viernes, en un inmueble conocido como “Galería Nicolini” plagado de baldes de pintura, balones de acetileno -que se usa para soldaduras- y productos inflamables. El siniestro movilizaba a 85 vehículos de bomberos y 500 miembros de distintas compañías.

“Tenemos cuatro personas que hasta ahora no hemos podido llegar a ellas. Hicimos todo lo posible pero no tenemos la certeza de poder hacerlo durante la noche. Si no baja la temperatura y nos gana el fuego, no vamos a poder“, dijo la madrugada del viernes a radio RPP el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Fernando Campos.

Imágenes de televisión mostraban la voracidad de las llamas que consumían el inmueble, con constantes explosiones. Por un momento, cámaras de TV mostraron a una persona asomar la mano por entre unas rendijas en la parte alta del predio, pidiendo ayuda. El fuego finalmente llegó hasta donde esta se encontraba, sin que se conociera más sobre su paradero.

Según un reporte de la agencia estatal Andina, uno de las personas atrapadas, Jovi Herrera, de 21 años, logró comunicarse telefónicamente con su familia, para pedir ayuda. Fue ubicado por señas que hizo por una ventana, pero luego se perdió contacto con él. Según contaron sus familiares, la propietaria del negocio en el que trabajaba tenía la costumbre de cerrar a puerta con llave, por lo que no les habría sido posible huir.

El comandante Campos informó además que cuatro bomberos resultaron heridos: dos por quemaduras y dos por caída, pero todos ellos se recuperan favorablemente.

El centro de Lima es una zona altamente comercial y con muchos inmuebles hacinados y que funcionan en la informalidad. Precisamente, la Municipalidad de Lima informó que hace más de una semana la “Galería Nicolini” había sido clausurada por no contar con las medidas de seguridad de ley. Sin embargo, seguía operando.

En menos de dos semanas se han reportado ocho incendios de importante magnitud, la mayoría de ellos en locales comerciales, aunque también en un almacén del Ministerio Público.

Por: AFP