Cuba recibirá a ciudadanos devueltos por EE.UU. tras la nueva política migratoria

El Gobierno cubano se comprometió a recibir a todos sus nacionales deportados por tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos, después de que ese país derogara hoy la política pies secos/pies mojados que desde 1995 otorgaba un trato migratorio preferencial a los cubanos. Además, el Gobierno cubano aplaudió la decisión de Estados Unidos de eliminar sus políticas migratorias de “pies secos y pies mojados” y “parole”, para médicos, lo que consideró “un importante paso de avance en las relaciones bilaterales”. “Con este acuerdo se elimina la comúnmente conocida como política ‘pies secos-pies mojados’ y el programa de admisión provisional (parole) para profesionales cubanos de la salud, que Washington aplicaba en terceros países”, añadió la declaración oficial, difundida por la televisión local. El entendimiento, que entra en vigor de inmediato está “dirigido a garantizar una migración regular, segura y ordenada”, pues elimina la aceptación de emigrantes ilegales cubanos en Estados Unidos, y la prioridad migratoria que recibían los médicos cubanos de servicios en terceros países, que pidieran emigrar a Estados Unidos. No obstante, el gobierno de Raúl Castro señaló que “esos dos escollos han desaparecido”, pero garantizar una migración regular, segura y ordenada, “será necesario también que el Congreso estadounidense derogue la Ley de Ajuste Cubano de 1966, única de su tipo en el mundo que no se corresponde con el contexto bilateral actual”. Esa ley privilegia a los emigrantes legales cubanos que lleguen a territorio norteamericano concediéndole residencia automática y facilidades laborales. Cuba “continuará garantizando el derecho a viajar y emigrar de los ciudadanos cubanos y de regresar al país, de acuerdo con los requerimientos de la ley migratoria. Asimismo, adoptará paulatinamente otras medidas para actualizar la política migratoria vigente”, aseguró. Por EFE Y AFP