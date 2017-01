Diálogo con EE.UU. continúa pero pagar por el muro “no es negociable”: México

El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró este jueves que su país está dispuesto a dialogar para tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero que pagar por el muro que el presidente Donald Trump pretende construir en la frontera “no es negociable”.

“Hay cosas que no son negociables, cosas que no pueden ni serán negociadas. El hecho de que se presenta que México pague por el muro es algo que simplemente no es negociable”, dijo Videgaray durante una conferencia de prensa en la embajada mexicana en Washington.

Videgaray se encontraba este jueves en reuniones en la Casa Blanca, preparando una visita de Peña Nieto a Washington, cuando su equipo recibió información de un tuit de Trump sugiriendo que, si México no estaba dispuesto a pagar por el muro, era mejor cancelar el viaje.

“Reconocemos que es el principio de una nueva relación con el presidente Trump y con su gobierno. Reconocemos que, como lo ha dicho el presidente Peña Nieto, estamos dispuestos a negociar. Tenemos prioridades y objetivos claros”, comentó el jefe de la diplomacia mexicana.

Hasta el momento en que el ultimátum de Trump se conoció, dijo Videgaray, el nivel de las conversaciones mantenidas entre los equipos de los dos países había sido altamente profesional y “alentador”.

“Califico esas reuniones como sobresalientes. Hemos encontrado un ánimo de trabajo en equipo y de colaboración que es muy alentador”, comentó.

Sin embargo, señaló que en el equipo diplomático mexicano causó “extrañeza” que Trump haya firmado los decretos sobre la construcción del muro “en la víspera de las primeras reuniones”.

