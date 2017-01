Difunden desgarrador video de víctimas de roquero argentino detenido por abuso

Foto: Captura de Video

Tres de las diez víctimas que denunciaron al roquero argentino Cristian Aldana, detenido desde el 23 de diciembre por abuso sexual, grabaron un desgarrador testimonio bajo el título “Ya no nos callamos más” que se viralizó en las redes sociales.

Ariell, Felicitas y Charlie (Carolina), son los nombres de las tres jóvenes cuyos testimonios fueron grabados en un video subido al portal de Facebook de la agrupación antisexista Matria, que en dos días suma más de 710.000 reproducciones y fue compartido más de 19.000 veces.

Aldana, de 45 años, es el cantante y guitarrista de la banda de rock El otro yo, nacida en los suburbios de Buenos Aires en 1988 y que siguió activa hasta que su líder fue detenido el pasado 23 de diciembre acusado de abuso sexual, corrupción de menores y transmisión de enfermedades.

“Todas las denunciantes, las diez denunciantes renacimos de las cenizas porque el nos mató, es un femicida psicológico. El mató nuestra inocencia, nuestra posibilidad de creer en el amor, mató un montón de cosas que nos costó mucho tiempo reavivar, mucho tiempo de castigo, de odio a nosotras mismas, todas en algún momento nos quisimos suicidar”, resume Charlie, una de las tres mujeres que aparecen en el video.

Los relatos cuentan cómo el cantante abusó de la idolatría que las entonces adolescentes le proferían, para hacerlas participar de orgías, violarlas y someterlas a maltratos.

“Yo le creí, era mi referente, mi ídolo, y me fui criando y amoldando a lo que el quería, sexualmente”, cuenta Felicitas.

Las jóvenes, que ahora superan los 20 años, vivieron las experiencias traumáticas cuando tenían 13, 14 y 15 años.

“Se aprovechaba de una situación de vulnerabilidad general, de niñas menores. Si bien no te ponía un chumbo (revolver) en la cabeza, manipulaba sicológicamente”, explica Felicitas.

El músico fue procesado por el juez penal Roberto Ponce que le dictó la prisión preventiva, tomando en cuenta su “condición de ídolo musical” de Aldana y el “aprovechamiento de la adoración que las víctimas menores de edad le dispensaban”, según fuentes judiciales.

El tema Lyrics incluido en el álbum Abrecaminos grabado en 1999 por El Otro yo, aparece ahora como una suerte de confesión: “Y estás bajo mi control/solo yo puedo tocarte/ y puedo ahogarte/ en el vértigo del sadismo. No me importa morir en la oscuridad. Cuando no haya aire para respirar/ te estaré asfixiando encadenada a mi foto/ condenada a pensar en mí/ el pasado desaparece/ y eres mía”, escribió Aldana.

