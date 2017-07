Director de Comunicación de Trump desata tormenta por insultos soeces a sus colegas

El nombramiento de Anthony Scaramucci como director de Comunicaciones de la Casa Blanca parece destinado a transformar el equilibrio de poder en el dividido gobierno de Donald Trump, siempre y cuando logre sobrevivir.

Designado el 21 de julio por el presidente republicano, de quien depende directamente, este financista de Wall Street de 53 años prometió “medidas espectaculares” para detener las filtraciones políticas que hacen las delicias de los medios.

La noche del miércoles, Scaramucci apuntó hacia el jefe de gabinete de la Casa Blanca Reince Priebus, a quien pareció que acusaba en Twitter de estar detrás de revelaciones que le atañían directamente.

“A la luz de la filtración de mi información financiera, que es un crimen, voy a contactar al @FBI y el Departamento de Justicia (…) @Reince45”, escribió, dirigiéndose a quien se había opuesto a su designación como zar de las comunicaciones.

Sin embargo, Scaramucci borró rápidamente este tuit y negó haber acusado al alto funcionario y cacique del Partido Republicano.

En CNN este jueves el exempresario neoyorquino reiteró empero que se iba a concentrar en acabar con “filtraciones que son como intrigas de palacio, nefastas, innecesarias, como puñaladas en la espalda”.

Nido de serpientes

Sin calmar realmente el clima venenoso entre facciones rivales que reina en la Casa Blanca, agregó: “Si Reince quiere explicar que él no filtra información, que lo haga”.

En la ronda de medios en los programas dominicales, Scaramucci había amenazado con “despedir a todos” si seguían apareciendo revelaciones explosivas sobre la Presidencia en los medios estadounidenses.

Su objetivo declarado es reinar en la oficina de comunicaciones, pero debe saber que las filtraciones más dañinas provienen de los escalafones más altos del gobierno.

Durante meses, los medios se han deleitado con detalles sobre el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, el asesor estratégico del presidente, Steve Bannon, y el propio Priebus.

Este jueves por la noche se difundió un informe de The New Yorker en el que se señalaba que, en un intercambio con un periodista de la revista el miércoles, Scaramucci insultó y criticó a Reince Priebus y también a Steve Bannon.

“Reince es un puto esquizofrénico paranoide, un paranoico”, parece que dijo Scaramucci al acusar a Priebus de las filtraciones.



“Intentan resistirme, pero no les va a funcionar”, dijo, y agregó que Priebus pronto renunciará, en un lenguaje que las cadenas de TV estadounidenses se negaron a reproducir.

Con respecto a Bannon, Scaramucci dijo creer -con expresiones particularmente ofensivas- que está en la Casa Blanca para servir a sus propios intereses.

“Yo no soy Steve Bannon, no estoy tratando de chuparme mi propia polla”, aseveró.

“No trato de crecer sobre la puta fortaleza del presidente. Estoy aquí para servir al país“, añadió.

Scaramucci also told @RyanLizza that, unlike other senior officials, he had no interest in media attention: https://t.co/gXOwqDdR5C pic.twitter.com/DynPX9CGdn

— The New Yorker (@NewYorker) 27 de julio de 2017