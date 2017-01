Donald Trump arremete contra Meryl Streep por discurso en los Globo de Oro

El electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump atacó a Merly Streep, diciendo que ella no le conocía. En este mensaje, él dejó abierta la posibilidad de un insulto hacía la actriz.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobre-valoradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó ayer por la noche en los Globos de Oro. Ella es una…”, escribió su cuenta de Twitter.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017