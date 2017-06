Donald Trump dice que lo investigan por despedir al exdirector del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está siendo investigado por despedir al exdirector del FBI James Comey por la persona que le indicó que diera ese paso, sin precisar a quién se refiere.

“¡Estoy siendo investigado por despedir al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI! Caza de brujas”, escribió Trump en un mensaje de Twitter que deja muchos interrogantes.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt

