Donald Trump responde a sus críticos en el partido republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los críticos dentro de su propio partido republicano, destacando su aislamiento y enfatizando que existe un “festival de amor” entre él y los legisladores aliados.

Un día después de que los senadores republicanos Jeff Flake y Bob Corker describieran a Trump como un presidente con un “flagrante desprecio” por la verdad y lo acusaran de “degradar” a la nación, el mandatario arremetió contra ambos en Twitter.

Trump dijo que Flake y Corker, que anunciaron que no buscarían la reelección en 2018, habían decidido renunciar a la política porque no tienen chance de conservar sus bancas.

“La razón por la cual Flake y Corker abandonaron la carrera al Senado es muy simple, no tenían ninguna posibilidad de ser elegidos. ¡Ahora se muestran tan dolidos y heridos!”, tuiteó el presidente.

The reason Flake and Corker dropped out of the Senate race is very simple, they had zero chance of being elected. Now act so hurt & wounded!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2017