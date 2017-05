Dos fuertes explosiones se presentaron durante concierto de Ariana Grande en Manchester

Dos fuertes explosiones fueron reportadas a las autoridades en el estadio Manchester Arena, en Manchester, Reino Unido, tras finalizar un concierto de la cantante Ariana Grande, según reportaron medios británicos.

La policía respondió a los reportes del incidente en el escenario deportivo y pidió a las personas mantenerse lejos de la zona.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow….

— G M Police (@gmpolice) 22 de mayo de 2017