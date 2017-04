Dos muertos y un herido tras tiroteo en un restaurante de Arizona, EE.UU.

Chicago police investigate the scene of a shooting incident involving two victims in the 11700 block of south Lafayette Ave. in Chicago, Monday, April 27, 2015. (Antonio Perez/ Chicago Tribune)



Dos hombres murieron y una mujer resultó herida en un tiroteo dentro de un restaurante de un centro comercial de Tucson (Arizona, Estados Unidos), según informaron hoy las autoridades locales. Las autoridades del condado de Pima confirmaron en un comunicado la muerte de los dos hombres y dijo que la mujer está siendo atendida en un hospital por un disparo en la pierna, sin riesgo de perder la vida. Las tres personas se conocían, indicó Cody Gress, portavoz del departamento, pero no está claro qué relación tenían entre ellas ni por qué el altercado que terminó en un tiroteo. El suceso provocó el pánico de quienes estaban en ese restaurante y en otros cercanos, que corrieron y se escondieron sin saber qué estaba pasando, aunque no hubo ningún herido entre ellos. Gress indicó que se usó un arma de fuego, pero aún no hay una versión oficial sobre cómo se desarrolló el suceso, que está bajo investigación policial. El incidente ocurrió en el área de bar del restaurante Firebirds Wood Fired Grill del centro comercial La Encantada Mall, de Tucson. Por EFE