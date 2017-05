Ecuador espera que Reino Unido conceda “con prontitud” salvoconducto Assange

El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, dijo que espera que el Reino Unido conceda “con prontitud” el salvoconducto al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado en la embajada del país andino en Londres.

“La orden de arresto europea contra el Sr. Assange ya no tiene validez. Esperamos que Reino Unido le conceda con prontitud el salvoconduto”, escribió Long en su cuenta de Twitter.

En esa red social aseguró que Ecuador celebra la “decisión de no imputar cargos a Julian Assange. Esto sucede tras diligencias en embajada en Londres, en noviembre de 2016”.

Comentó que a pesar de la insistencia de Ecuador, “la fiscal sueca demoró estas diligencias por más de cuatro años, una dilación totalmente innecesaria”.

Long dijo que desde que Ecuador concedió el asilo a Assange en 2012 era “urgente y factible” practicar diligencias en la embajada del país andino e insistió en que desde ese año Ecuador “ha sido siempre claro en su disposición a colaborar plenamente con la Justicia sueca”.

“Ecuador ha criticado reiteradamente (los) retrasos injustificados de (la) fiscal sueca. Al respecto, enviamos nota de queja a Suecia el 8 de mayo”, indicó el titular de la diplomacia ecuatoriana en su mensaje.

Entre tanto, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró en un tuit que “no perdona ni olvida”.

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.

— Julian Assange (@JulianAssange) 19 de mayo de 2017