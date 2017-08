EE.UU. en alerta por inundaciones de tormenta Harvey, históricas según Trump

Estados Unidos estaba el lunes en alerta para atender las masivas inundaciones provocadas por la tormenta Harvey en el sureste del país, que el presidente Donald Trump consideró históricas y cuya recuperación anticipó como un “largo y difícil camino”.

“Nunca hubo nada parecido”, dijo el mandatario sobre las torrenciales lluvias que azotan la costa del estado de Texas sobre el Golfo de México, desatadas desde que Harvey tocara tierra el viernes, degradándose de huracán categoría cuatro a tormenta tropical.

Trump says you will see rapid action from himself and Congress on funding Harvey recovery efforts https://t.co/l1tdOK2OjP pic.twitter.com/a88gJRwfkB

— Bloomberg (@business) 28 de agosto de 2017