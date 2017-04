EE.UU. amenaza con una respuesta militar a Siria tras ataque químico

Foto: AFP

Estados Unidos amenazó este jueves a Siria con una respuesta militar tras el presunto ataque químico que dejó al menos 86 muertos y ha provocado la indignación de la comunidad internacional.

La decisión de Washington de atacar al régimen sirio de Bashar al Asad puede depender del voto previsto a las 23H00 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un proyecto de resolución de países occidentales que Rusia podría vetar.

“Lo que Asad ha hecho es terrible. Lo que ha ocurrido en Siria es realmente un crimen chocante”, dijo Trump a la prensa durante su viaje de Washington al estado de Florida (sureste), donde le espera el presidente chino Xi Jinping.

“Lo que pasó en Siria es una desgracia para la humanidad. Y Asad sigue ahí, y supongo que es el que manda, y por eso pienso que algo debe ocurrir”, apuntó el mandatario.

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, fue más explícito al prometer una “respuesta apropiada” al ataque del martes a la aldea de Jan Sheijun, en la provincia rebelde de Idlib. Entre las víctimas mortales hay 27 niños.

Tillerson evocó asimismo “un proceso político que conduzca a la salida de Asad”.

“El papel de Asad en el futuro (de Siria) es incierto con los actos que cometió”, precisó.

Un funcionario dijo que el Pentágono presentó a la Casa Blanca una serie de posibles acciones militares en Siria, en especial contra bases aéreas del gobierno sirio para limitar su capacidad de acción.

La misma fuente aseguró que ninguna decisión fue adoptada por el momento.

Esto representa un evidente giro en la política de Estados Unidos hacia Siria.

Hace apenas una semana, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que la salida de Asad del poder no constaba entre las “prioridades” de Washington.

El mismo Tillerson señaló que el futuro del líder sirio debía ser decidido por los propios sirios.

Consecuencias imprevisibles

No obstante, cualquier acción militar con participación estadounidense en Siria podría tener consecuencias imprevisibles, ya que además diversas bases sirias ya cuentan con defensa aérea de Rusia, estrecho aliado de Asad.

Ante este escenario, Rusia desplegó más asesores en el terreno en Siria.

Pero el papel que juegue Moscú en la votación del Consejo de Seguridad al proyecto de resolución presentado por Reino Unido, Francia y Estados Unidos para pedir una investigación completa del caso puede ser clave.

Rusia adelantó su firme rechazó y lo calificó de “inaceptable”.

En substitución, presentó una contrapropuesta de declaración que no menciona cualquier presión sobre el gobierno sirio para que colabore con una investigación.

El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo un llamado a la comunidad internacional a no apresurar un juicio sobre lo ocurrido antes de que se realice una investigación completa.

Putin alertó contra “el carácter inaceptable del hecho de haber acusaciones infundadas contra quien sea antes que haya una investigación internacional e imparcial”.

En la jornada, expertos de Turquía dijeron que las víctimas fueron expuestas a gas sarín.

Este mismo jueves, el canciller sirio, Walid Muallem, volvió a negar la participación de su gobierno en el ataque con arma química.

“El ejército sirio no usó, no usa ni no usará este tipo de armas, y no apenas contra su propio prueblo sino tampoco contra los terroristas que atacan a nuestros civiles con sus morteros”, dijo.

Geert Cappeleare, el director de la agencia de la ONU para la infancia UNICEF en la región de Medio Oriente, dijo que por los menos 27 niños resultaron muertos y otros 546 heridos como consecuencia del ataque.

Por: AFP