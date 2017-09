El huracán Irma provoca daños incalculables en el Caribe

El huracán Irma, de categoría 5, provocó daños incalculables a su paso por las Antillas Menores dirección a Puerto Rico y la isla de La Española, con destrucción masiva de infraestructuras, aunque no hay datos precisos todavía ni se conocen detalles sobre la pérdida de vidas humanas.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, utilizó las redes sociales para señalar que las dos islas han sido devastadas por Irma, aunque sin precisar los daños y si el fenómeno se ha cobrado vidas humanas.

Browne resaltó que los daños estructurales son gravísimos y pidió a la población máximo cuidado.

En la vecina Barbados, las marejadas han provocado que el mar ganará varios metros en la costa provocando graves inundaciones, por lo que las autoridades locales llevan a cabo trabajos de rescate, aunque no existe información precisa de la situación.

BREAKING NEWS: Hurricane Irma has destroyed the Island of Saint Martin.#Irma pic.twitter.com/i15eEoPxIh

— BNL (@BreakingNLive) 6 de septiembre de 2017