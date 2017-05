Tras una larga campaña marcada por los escándalos, el debilitamiento de los partidos tradicionales y el auge de la extrema derecha, el candidato de centro Emmanuel Macron finalmente se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, superando a la ultraderechista Marine Le Pen.

La Unión Europea (UE), aliviada por la victoria de Emmanuel Macron, se encomienda al sólido respaldo del presidente electo de Francia al proyecto comunitario frente al rupturismo que encarna la ultraderechista Marine Le Pen.

“Francia es esencial para Europa, como Europa lo es para Francia”, escribió en una carta a Macron el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien confía en que el nuevo jefe del Estado francés “contribuirá constructivamente a resolver nuestros desafíos comunes y a mantener la unidad”.

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news.

— Donald Tusk (@eucopresident) 7 de mayo de 2017