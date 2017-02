El elegido por Trump para consejero de seguridad rechaza el puesto

Robert Harward. / Foto> AFP

Según le confirmó este jueves un portavoz de la Casa Blanca a la agencia AP, el vicealmirante retirado Robert Harward rechazó ser el nuevo consejero de seguridad de Donald Trump.

En la noche del lunes el general retirado Michael Flynn presentó su carta de renuncia como Consejero de Seguridad -que fue aceptada de inmediato- para tratar de apaciguar una espectacular crisis derivada de una conversación que mantuvo en diciembre pasado con un diplomático ruso.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo este lunes que la confianza de Trump en Flynn se había “erosionado al punto que el presidente sintió que debía hacer un cambio”, y por ello “pidió al general Flynn su renuncia“.

Luego del episodio, Trump nombró otro general retirado, Joseph Kellogg, para ocupar interinamente el puesto de consejero de Seguridad Nacional, y los medios señalaron al vicealmirante Robert Harward, un excomandante adjunto del Comando Central estadounidense, como el nuevo elegido para el cargo.

Dice le diario El País de España, que Harward dijo finalmente que no y entre los motivos de la negativa, está el temor de que el vicealmirante de la Armada no podría escoger a su equipo y no tendría suficiente independencia en el Consejo de Seguridad Nacional.

Por RCN Radio