Empresa compra un terreno fronterizo para impedir que Trump levante su muro

La empresa estadounidense Cards Against Humanity, que comercializa el popular juego de cartas, aseguró en un vídeo publicado en YouTube que compró un terreno en la frontera con el objetivo de impedir que el presidente Donald Trump, construya un muro con México.

Los responsables de este juego irreverente aseguran tener un “plan” para “salvar a los Estados Unidos”.

El anuncio de esta iniciativa se ha vuelto viral en internet con un vídeo que tiene ya más de 430.000 reproducciones en YouTube, lo que le convierte en el segundo más visto del día en esta plataforma.

Utilizando la sátira y humor negro, en el video de 2,42 minutos se pueden ver imágenes “catastróficas” tras la elección de Trump en las que aparece gente protestando y glaciales derritiéndose.

Pero aseguran que ellos, una pequeña compañía de escritores de Chicago, salvarán al país, aunque pide la ayuda del público para lograrlo y parece que con éxito, pues la campaña ya muestra un cartel de “agotado”.

Cards Against Humanity compró un “terreno desocupado” en la frontera y contrataron los servicios de un bufete de abogados especializado para hacer el proceso de expropiación lo “más lento y costoso posible“, explica la compañía en su web.

Para afrontar el coste de los abogados, piden donativos y aseguran que a que todos los que participen el primer día de esta campaña recibirán un mapa donde se indica el terreno adquirido.

“Nos das 15 dólares y te enviaremos seis sorpresas que salvan a Estados Unidos directamente a tu puerta”, dice la compañía. “Será divertido, será raro y si votaste por Trump tendrás que aguantarte”.

La compañía de juego de cartas en su página web asegura que Trump es un “prospero golem (leyenda hebrea de una masa sin forma con la cual se puede crear un hombre artificial) que teme a los mexicanos”.

The government is being run by a toilet. We have no choice… we are going to save America and attempt to keep our brand relevant in 2017

Join in and for $15 we’ll send you six America-saving surprises this December: https://t.co/o1BFmokO9W

— CardsAgainstHumanity (@CAH) 14 de noviembre de 2017