Escándalo en un vuelo de United sobrevendido: bajan a los golpes a un pasajero

Un vuelo de United Airlines que debía despegar de Chicago a Louisville estaba sobrevendido y no podía despegar “hasta que cuatro pasajeros” se bajaran y cedieran sus lugares a tripulantes de la aerolínea ya que estaba “sobrevendido”. Nadie se ofreció y el personal decidió elegir al azar quién se bajaba. Y ahí empezó el escándalo.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik

— Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) 9 de abril de 2017