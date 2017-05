Niña de 8 años y joven de 18, primeras víctimas identificadas por el atentado en Manchester

Una niña de 8 años y una joven de 18, ambas británicas, son las primeras víctimas mortales identificadas hoy de los 22 fallecidos en el atentado a las puertas de un estadio de Manchester, donde miles de adolescentes, niños y padres acababan de disfrutar de un concierto de música pop.

Como recordó la primera ministra británica, Theresa May, todos los atentados “son ataques cobardes contra gente inocente pero este destaca por su cobardía horrenda y repugnante, al tener como blanco deliberado a jóvenes y niños inocentes, indefensos” que acababan de ver a la cantante pop estadounidense Ariana Grande en el ManchesterArena.

Veintidós personas fallecieron y 59 quedaron heridas por la explosión de un artefacto a la salida del concierto, en el que Grande llenó los 21.000 asientos del Manchester Arena.

Un joven de 23 años fue detenido hoy por su posible conexión con el atentado, informó la Policía, que confirmó que su autor fue un suicida que murió matando.

May dijo que la Policía cree conocer la identidad del terrorista, pero no la hará pública porque aún investiga si actuó solo.

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) asumió hoy la autoría del atentado y dijo que un “soldado del califato” colocó “varios paquetes bomba” en un comunicado cuya autoría no pudo ser comprobada, difundido a través de Telegram.

El ataque es una “venganza de la religión de Dios” y tiene por objetivo, en referencia a los cristianos, ser una “respuesta a sus agresiones contra las casas de los musulmanes”. “Lo que viene va a ser más fuerte, más intenso”, amenazó.

Como entonces, el mundo de la música salió a repudiar el brutal atentado.

“Tengo el corazón roto por las familias. Tengo el corazón roto por Ari. El corazón roto por el estado del mundo“, escribió en Twitter la cantante Katy Perry.

