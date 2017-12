Explosión de Nueva York “fue un intento de ataque terrorista”, dice el alcalde Bill de Blasio

La explosión ocurrida el lunes temprano en un túnel del metro de Nueva York, que dejó cuatro heridos, fue “un intento de ataque terrorista” por parte de Akayed Ullah, dijeron las autoridades.

“Éste fue un intento de ataque terrorista” cerca de Times Square, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa.

La explosión fue provocada por “una bomba artesanal sujetada a su cuerpo por una serie de cierres y velcros”, dijo John Miller, de la policía de Nueva York. El sospechoso, que sufrió heridas y quemaduras, fue detenido y trasladado al hospital.

“Sobre la explosión en la calle 42 y la Octava Avenida, en el metro: un sospechoso de sexo masculino está en custodia. No hay heridos hasta ahora salvo el sospechoso. Eviten el área”, indicó la policía de Nueva York en su cuenta de Twitter.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de diciembre de 2017