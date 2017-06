Expresidente Piñera levanta polémica en Chile por chiste misógino

Sebastián Piñera. / Foto: AFP

El exmandatario y candidato derechista a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, levantó polémica tras lanzar un chiste que alude a la violencia de género, provocando una ola de críticas este martes en medio de la campaña electoral de cara a las próximas presidenciales chilenas.

“Bueno, muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos”, dijo Piñera durante un acto de campaña en la ciudad de Linares en el sur de Chile.

Sus dichos encendieron las redes sociales con mensajes de repudio, principalmente de movimientos feministas, que acusaron al exmandatario (2010-2014) de utilizar una tribuna para emitir “chistes misóginos y machistas”, exigiendo se disculpe públicamente.

“Un candidato que no esté en sintonía con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y que no sepa cómo ser simpático o agradable sin recurrir a chistes machistas, no está a la altura del desafío presidencial. Exigimos a Piñera disculpas públicas por su lamentable intervención”, dijo Claudia Dides, directora de la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Tras el revuelo causado por sus declaraciones, Piñera utilizó su cuenta de Twitter para pedir disculpas “por una mala broma, que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres”, y acusó “aprovechamiento político”, por la ola de críticas recibidas.

Me disculpo por una mala broma que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres.Lamento el aprovechamiento político que ha generado — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 20 de junio de 2017

“Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable“, afirmó por su parte, la presidenta Michelle Bachelet, también en su cuenta de Twitter.

“Es una ofensa (…) sería correcto que pidiera disculpas”, reprochó, de su lado, el senador Alejandro Guillier, candidato oficialista a la presidencia.

Un chiste que se repite

La polémica broma fue lanzada al final de un acto de campaña del candidato de derecha junto a decenas de partidarios, tras el cual se escuchan algunas risas de hombres y mujeres celebrando el chiste, según un video difundido por varios medios de prensa.

“No caben los chistes en este ámbito que vulneran los derechos de las mujeres, menos de personas que tienen una presencia pública importante y que aspiran a gobernar este país”, criticó Paula Narváez, vocera de gobierno.

Piñera, un exitoso empresario, de 67 años, sobre el cual la derecha chilena posa todas sus esperanzas para volver al poder en las elecciones generales del próximo 19 de noviembre, lanza habitualmente bromas y comentarios inapropiados sobre diversos temas, que han causado polémica por su carácter machista o racista.

En diciembre 2011, durante su primera presidencia, lanzó otro chiste sexista provocando duras críticas.

“¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘no’ y cuando dice que ‘no’, no es político. Cuando una dama dice que ‘no’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘sí’, cuando dice que ‘sí’ no es dama”, sostuvo Piñera en esa oportunidad.

En ese entonces, Piñera también soportó un vendaval de críticas, incluido el reproche de su ministra del Servicio nacional de la mujer.

Sus frecuentes comentarios inapropiados o bromas han sido llamadas ‘piñericosas’, las que tienen incluso una descripción en Wikipedia.

Piñera es el favorito en las encuestas para ganar las elecciones primarias de la derecha chilena del 2 de julio próximo, y también lidera las encuestas de cara a los comicios presidenciales de noviembre.

Por: AFP