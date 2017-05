Expresidente Toledo, con orden de extradición en Perú, reaparece en EE.UU.

Alejandro Toledo / Foto: AFP

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, requerido por la justicia de su país por haber recibido presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, reapareció públicamente durante un foro de Naciones Unidas en Estados Unidos sobre asociaciones público-privadas.

Toledo estuvo invitado a una ponencia en uno de los ambientes del edificio de la ONU en Nueva York que organizó la delegación permanente de Surinam. El expresidente peruano, que gastó algunas bromas y hasta se dio tiempo de mostrar a todos uno de los libros que ha escrito, difundió su presentación en vivo a través de la red social Periscope.

En este foro, impulsado por la World Development Foundation, Toledo compartió escenario con el expresidente de Haití, Michel Martelly, así como representantes de China y Africa. Firmó autógrafos y compartió con la audiencia.

La fiscalía peruana acusa a Toledo por tráfico de influencias y lavado de activos. Según ha reconocido la firma brasileña en un acuerdo con la justicia de Perú, se pagaron al entonces presidente Toledo 20 millones de dólares para ganar la concesión de la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

Sobre Toledo pesan dos órdenes para extraditarlo desde Estados Unidos. Una específicamente por el caso Odebrecht y otra por el caso Ecoteva, nombre de una firma offshore que se abrió en Costa Rica para presuntamente lavar el dinero del soborno, y con el que el exgobernante compró propiedades, según la fiscalía. El exmandatario (2001-2006) ha negado los cargos y se ha declarado perseguido político.

Al final de su conferencia, Toledo atendió vía telefónica a la radio peruana RPP, donde contó que en la víspera estuvo en Washington y se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien, según dijo, le entregó una carta con su posición sobre la crisis en Venezuela.

Toledo se rehusó a hablar sobre su situación legal. “Ese tema de la justicia no voy a entrar a tocarlo (…) Mis huesos quedarán siempre en Perú, si es posible en Cabana” (su ciudad de origen), dijo Toledo escuetamente a RPP, aunque no precisó si volverá al país para enfrentar a la justicia. El ex gobernante aseguró que en unos días habrá novedades sobre su situación.

Odebrecht admitió que pagó 29 millones de dólares en Perú para ganar la licitación de obras públicas entre 2005-2014, período que comprende los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Por: AFP