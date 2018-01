Exsuegro del ‘Lobo Feroz’ contó cómo se comportaba el pederasta en Venezuela

Foto: Twitter

Danilo Gutiérrez, así conocían a Juan Carlos Sánchez Latorre en Maracaibo, se hizo pasar como un hombre honesto y trabajador, bajo esa fachada logró conquistar el corazón de una joven estudiante de comunicación social con la que vivió algunos meses en el Conjunto Residencial Terrazas de Maracaibo, reseñó el medio venezolano Caraota Digital .

El padre de la muchacha accedió a hablar sobre lo sucedido, no sin antes, mostrar su repudio tras enterarse que su ex yerno estaba siendo buscado por las autoridades colombianas. Recuerda al “Lobo Feroz” como “un hombre inmaduro, desordenado y que no le gustaba ducharse”.

“Yo lo boté de la casa porque lo conseguí falsificando unas cartas para poder abrir una cuenta bancaria, luego dejé que entrara de nuevo a mi apartamento, por mi hija”, dijo el hombre.

Sánchez Latorre, aparentemente estuvo radicado en Maracaibo desde principios del año 2017. Nunca levantó sospechas. Vivió en varios sectores cercanos a la transitada Circunvalación 2 de Maracaibo. Los que lo conocieron coinciden que nunca tuvo problemas con nadie. Es más, todos le brindaron apoyo sin saber de su doble vida.

Como vigilante y como vecino nunca mostró una conducta inadecuada. Lo que lo trataron a fondo recuerdan que tenía dos grandes amigos: una mujer encargada de la conserjería del conjunto residencial donde laboró y una comadre.

El muchacho del ciber

Sánchez Latorre siguió su instinto atroz estando en el Zulia. Hasta ahora se desconoce si abusó de algún niño de la región, pero lo que si está claro es que nunca dejó de rondar sitios donde siempre había menores de edad como los llamados ciber, lugares en los que laboró en tres oportunidades.

Se supo por fuentes policiales que tras el allanamiento en la habitación que tenía alquilada en el sector Cumbres de Maracaibo, los funcionarios del Cicpc se llevaron una laptop y una tablet como evidencias. Esas están siendo analizadas en la capital para triangular si hubo alguna indicio de una nueva víctima.

Según el artículo 386: extradición pasiva, el “Lobo Feroz” debería regresar a su nación en un lapso no mayor de 90 días, pues el gobierno de Colombia solicitó la extradición y el Poder Ejecutivo debe remitir la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la documentación recibida. Se conoció que la ponente del caso es la magistrada Francia Coello.

Juan Carlos Sánchez Latorre de 37 años, fue detenido el primero de diciembre del año pasado cuando llegaba a la residencia donde estuvo alquilado por cuatro meses hasta que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) dio con su paradero. Se le señala de haber abusado de unos 500 niños.

El tecnólogo solía enviar, desde los ciber de Barranquilla hacia México, correos con vídeos de sus abusos sexuales contra niños y niñas con edades comprendidas entre 3 y 14 años.