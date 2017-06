Filial de Canal de Isabel II aportó $75 millones a la campaña de Santos de 2010, según El Mundo de España

Foto: Presidencia de la República

El diario El Mundo de España revela en su edición de este viernes que ex directivos de la filial de la empresa pública Canal Isabel II, revelaron que se inflaron contratos para desviar fondos a campañas del presidente Juan Manuel Santos y del alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char.

Según el diario español, “al menos tres altos cargos de Triple A, la filial estrella en Colombia de la empresa pública madrileña, pagaron en el año 2010 un total de 75 millones de pesos para la campaña presidencial de Santos”.

Además el rotativo revela que las fuentes, en los que se cuentan ex trabajadores y directivos del Canal, “aseguran que el dinero provenía de contratos amañados”. Los ex trabajadores también revelaron que la financiación de campañas también alcanzó al actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

El Mundo revela que con el alcalde de Barranquila se reunió Ignacio González; el ex presidente del Canal en Latinoamérica Edmundo Rodríguez, y el ex gerente Ildefonso de Miguel, entre otros, en el viaje a Cartagena en 2009 donde el ex presidente de la Comunidad de Madrid fue espiado.

La clave, según el diario, “la tiene Ramón Navarro, que fue gerente general durante 12 años. Él decía en reuniones con Edmundo o con Julia Serrano [la actual gerente general de Triple A] que el dinero era para este tipo de campañas políticas”.

Según El Mundo, entre las personas que financiaron la campaña de Santos, se encuentran Julia Serrano, que en la actualidad es gerente general y entonces era gerente financiera; Jorge Navia, entonces gerente de Regulación y Aseo, y Cecilia Donado, que en 2010 era directora de Tesorería y actualmente es la gerente financiera de Triple A.

Entre los tres directivos, las aportaciones a la campaña de Santos en total suman 75 millones de pesos.

El diario dice que según una fuente anónima, para sacar el dinero de la empresa, se usaron sobre todo dos métodos:

“Para justificar las salidas de efectivo de Triple A firmaron contratos ficticios de obras que nunca se hacían, obligando a algunos de los gerentes a firmar esos proyectos. Eran contratos camuflados de asesorías para obras que jamás se realizaban, o precios inflados de obras que se realizaban con peor calidad de la presupuestada; esos eran generalmente los métodos más utilizados”.

El testigo le cuenta al diario que, “entre julio y noviembre o diciembre de 2015, estando en elecciones para alcaldes y gobernadores, fueron los movimientos de dinero más evidentes, además de la primera campaña de Santos (la de 2010)”.

Varios exdirectivos de la empresa Canald e Isabel II, incluido el que fue presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fueron detenidos hace algunas semanas y algunos están en prisión por su papel en supuestas prácticas corruptas.

Por: RCN Radio con El Mundo de España