Fuerzas chavistas cometieron al menos 505 ejecuciones extrajudiciales: Fiscal Luisa Ortega

Fiscal venezolana, Luisa Ortega / Foto AFP

La Fiscal venezolana destituida, Luisa Ortega Díaz, le ofreció este miércoles una entrevista al programa La Tarde de NTN24, donde denunció que durante acciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) se realizaron 505 ejecuciones por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos.

“En Venezuela se criminaliza la pobreza y en ese marco se ejecutaron las OLP”. Señaló a la vez que denunció las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por los efectivos.

“Las OLP despojaban a las personas de sus viviendas y las destruían, les robaban las propiedades”.

Ortega Díaz además hizo referencia al informe expuesto en Ginebra ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde indicó fue detallada la situación precaria en la que se encuentra el sistema de salud venezolano, la militarización de la población y la represión “extrema” contra manifestantes.

“Me parece cínico que el Canciller haya afirmado que en Venezuela está garantizado el 100 % de la salud”.

La fiscal removida, además, reiteró que presentará expedientes y pruebas de la corrupción ante las instancias internacionales y aseguró que no descansará hasta obtener resultados. “Digitalicé y certifiqué algunos casos de impacto y que han hecho más daño al país”.

“Todos estos expedientes los tenemos registrados a los fines de acudir a organismos internacionales”.

En cuanto al caso de Odebrecht, aclaró que fueron los primos de Diosdado Cabello quienes recibieron fondos de la transnacional.

“Empresas de los primos de Cabello en Venezuela, Florida y España recibieron fondos de Odebrecht (…) Presumimos que el dinero que reciben los primos de Cabello es para Diosdado”, dijo.

La fiscal destituida aseguró que fue la Guardia Nacional quien la ayudó a salir de Venezuela.

“Recibí la ayuda de muchos venezolanos, incluso funcionarios de la GN que me trasladaron de Caracas a otro sitio. Los detalles no los puedo decir porque ha sido una persecución con los que presumen me ayudaron”, dijo.

Finalmente, explicó que no ha aceptado asilo político de los países que se lo ofrecieron, porque esa calidad limitaría su objetivo.

“Si yo acepto el asilo de algún país, de acuerdo a las normas internacionales estaría muy limitada a hacer muchos pronunciamientos que necesito hacer”, señaló.

Por: NTN24 Venezuela