Gobernador opositor venezolano dice que fue inhabilitado y recurrirá medida

Foto: AFP

El gobernador del estado venezolano de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, informó este martes que fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos y dijo que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo, en una rueda de prensa en la que lanzó una maldición indígena a los que quieren hacerle “maldad”.

La Contraloría “nos notificó, como gobernador del estado, para una inhabilitación de 15 años. Lo primero que tengo que decirles es que esto no es algo novedoso, hay que entender que vivimos en una dictadura”, afirmó Guarulla.

El gobernador señaló que pedirá al Tribunal Supremo que revoque la medida en su contra y “limpie” su nombre y que, en última instancia, irá hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

La inhabilitación, dijo Guarulla, será efectiva una vez haya nuevos comicios y entregue la Administración, aunque las elecciones de gobernadores en Venezuela están vencidas desde diciembre pasado y aún no se ha anunciado la fecha de estos comicios.

De acuerdo con Guarulla, la Contraloría venezolana lo acusa de la compra con sobreprecio de un edificio donde ahora funciona la Gobernación de Amazonas, así como de “negligencia” en la licitación con una empresa local para el pago del bono de alimentación a los empleados estatales.

El primer caso comenzó a ser investigado en 2007 y el otro en 2009.

La compra del edificio fue denunciada e investigada por el Parlamento, que en ese momento controlaba el chavismo, y el caso fue “desechado” en su momento.

“En el término jurídico tú no puedes acumular casos que no tienen que ver uno con otro (…) no hay daño patrimonial, tú no puedes demostrar donde está el perjuicio”, dijo más tarde Guarulla en conversación telefónica.

El gobernador indicó que la Contraloría le informó, además, de la inhabilitación por 10 años de otras 5 personas que trabajaron para la administración estatal entre 2007 y 2013, aunque no ofreció las identidades.

“En el caso de Amazonas hay un problema de discriminación racial y un problema que se manifiesta en un odio que les corroe las entrañas”, añadió.

Indicó que esta medida no supondrá el fin de su vida política, porque esta “tiene que ver con la defensa de los derechos indígenas” y de su estado.

Guarulla además dijo que convocará a sus “ancestros” y “chamanes” para que lancen la “maldición del Dabucuri” a quienes intentan hacerle “maldad”.

“Les aseguro que no morirán sin tormento, les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y sus almas van a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes”, dijo.

A mediados de abril la Contraloría venezolana informó al gobernador del céntrico estado de Miranda y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles sobre su inhabilitación por 15 años por aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto de la entidad que gobierna en 2013.

Al igual que Guarulla, Capriles rechazó la medida y además propuso un referendo consultivo para que los mirandinos decidan si debe o no ser inhabilitado.

Por: EFE