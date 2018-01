Gobierno de Venezuela anuncia emisión de 100 millones de Petros, su criptomoneda

Nicolas Maduro /AFP

El presidente Nicolás Maduro anunció la emisión “en el transcurso de los próximos días” de 100 millones de Petro, la criptomoneda creada por su gobierno con el respaldo de recursos naturales, principalmente el petróleo.

En el primero Consejo de Ministros de 2018, el gobernante venezolano considera que están “construyendo” un nuevo camino económico y “haciendo historia” frente a lo que denomina como un “agresión imperialista”.

“Anuncio que he ordenado la emisión de 100 millones de Petros, con el sustento legal de la riqueza petrolera venezolana que he certificado y que he legalizado a través del mecanismo legal de Venezuela, como lo es la gaceta oficial”, destacó.

Maduro adelantó que la moneda podrá ser canjeada en “casas de cambios virtuales” las cuales aseguró, “están en periodo de prueba”.

“Cada Petro va a tener un valor igual al precio del barril petrolero de la cesta venezolana (…) son 100 millones de Petro que vamos nosotros a proceder en el transcurso de estos días a poner en emisión y en funcionamiento”, explicó.

La cesta petrolera venezolana cerró este viernes en 58,52 dólares por barril.