El Gobierno de Venezuela evalúa plan para retomar diálogos con la oposición

El Gobierno de Venezuela está evaluando el plan de trabajo propuesto por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano para relanzar el proceso de diálogo con la oposición, congelado desde diciembre, informó hoy Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de negociadores del oficialismo.

El también alcalde del municipio Libertador de Caracas aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro está “muy contento” con la reunión con los representantes de la Unasur y del Vaticano designados para actuar como mediadores del diálogo. “Los acompañantes y el nuncio apostólico nos presentaron un papel de trabajo que estamos analizando en este momento y consideran los expresidentes acompañantes y el enviado de su santidad que permiten el desarrollo del proceso de diálogo en una nueva etapa”, dijo Rodríguez a periodistas. Con este encuentro, celebrado este jueves en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, “quedó demostrado que nos mantenemos en el proceso de diálogo” y que “tenemos diálogo porque el presidente Maduro se ha empeñado en mantenerlo con todos los sectores del país”, agregó. Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición entraron en diciembre en una “fase de revisión” por el incumplimiento de los acuerdos, del que se acusan mutuamente. Los mediadores entregaron hoy a alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el mismo plan de trabajo. El secretario de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo a Efe que la plataforma evaluará el documento y ofrecerá mañana sus primeras impresiones al país. EFE