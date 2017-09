Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, murió a sus 91 años

El carismático fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, murió este miércoles a los 91 años en su casa, la Mansión Playboy de Los Ángeles (EE.UU.), informó su empresa.

Nacido en Chicago en 1926, Hefner fundó Playboy en 1953 después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo.

Así lo confirmó la Revista en su cuenta oficial de Twitter.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017