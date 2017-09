Un incendio sin precedentes se desató en un suburbio de Los Ángeles, lo que implicó la evacuación de centenares de hogares de la segunda ciudad de Estados Unidos y provocó la destrucción de una casa.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, declaró durante una conferencia de prensa que el incendio, bautizado “Tuna”, ya afectó unas 2.000 hectáreas y que era “el mayor de la historia de Los Ángeles”.

In terms of acres involved this is probably the largest fire in LA City history. Wind is calm now and no immediate threats to homes. EG

— Eric Garcetti (@ericgarcetti) September 2, 2017