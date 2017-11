Incidente” en la estación de metro londinense de Oxford Circus

La estación de metro londinense de Oxford Circus era escenario este viernes por la tarde de un “incidente”, informó la policía, que la cerró al público y pidió a la gente que evite la zona, una de las más concurridas de la capital.

“Seguimos respondiendo a un incidente en Oxford Circus. La estación está actualmente cerrada, por favor eviten la zona a esta hora. Oficiales están en el lugar”, escribió en la red social Twitter la policía del transporte público británico (BTP).

If you are on Oxford Street go into a building. Officers are on scene and dealing. More info when we can

